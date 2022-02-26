BM'den Ukrayna'daki çatışmalarda çocukların korunması çağrısı - Haberler

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BM'den Ukrayna'daki çatışmalarda çocukların korunması çağrısı

AA, Islam Doğru - Güncel
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BM'den Ukrayna'daki çatışmalarda çocukların korunması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarında sivillerin ve çocukların korunması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarında sivillerin ve çocukların korunması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin "silahlı çatışmalarda çocuklar" konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile "çocuklara yönelik şiddet" konularındaki temsilcisi Najat Maalamjid, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Ukrayna'da çatışmaya dahil olan tüm taraflara sivillerin korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini ve özellikle Ukrayna'daki 7,5 milyon çocuğun çatışmalardan korunmasının gerekli olduğunu hatırlatırız." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da devam eden saldırılarda uluslararası insani hukuk prensiplerine uyulmasının zorunluluğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmalarda silah altına alınamayacağı, tüm tarafların, özellikle çocukları etkileyecek okul, hastane gibi sivil altyapılara saldırmaktan kaçınmaları gerektiği bildirildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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