BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı
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BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

26.01.2020 03:42 | Son Güncelleme: 26.01.2020 03:42
BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

BİRLEŞMİŞ Genel Sekreteri , 'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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