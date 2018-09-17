BM'den Türkiye ve Rusya'nın Kararına "Saygı Duyun" Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına kararına ilişkin, Suriye'de Esed rejimi ve silahlı muhalif gruplara, "saygı duymaları" çağrısında bulundu.

Egeland, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Anlaşmanın İdlib'de yaşayan milyonlarca sivil için bir umut olduğuna işaret eden Egeland, "Türkiye ve Rusya, yerinden edilmiş insanlara yönelik korkunç bir savaşı önleyebilecek plan konusunda hemfikir. Suriye hükümeti (Esed rejimi) ve silahlı muhalif gruplar, anlaşmaya saygı duymalı, kan dökülmesine yol açmamalı ve insani yardımlara izin vermelidirler." ifadesini kullandı.