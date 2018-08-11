BM'den, Türkiye ve ABD Açıklaması: Sorunların Çözülebileceğine İnanmaktayız

Farhan Haq günlük basın brifinginde ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik bir soruyu yanıtladı. Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz'' dedi.

TÜRKİYE'YE KARŞI EK VERGİLER UYGULADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ülkesinin en önemli müttefikleri Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika ile ilişkilerini bozan Trump yönetimi, gümrük vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da çekinmiyor. Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ilişkin son açıklamaları bu durumun son örneği oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade eden Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.