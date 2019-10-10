BM'den Türkiye kararı

10.10.2019 22:10

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sebebi ile toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ortak bir karara varılamadığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'yi kınama kararının Rusya ve ABD tarafından veto edildiği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA