BM'den Trump'a "Şimdi dayanışma zamanı" mesajı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil" açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu salgın sayfası kapandığında geriye dönüp nasıl ortaya çıktığı, nasıl bütün dünyaya yayıldığı ve bu krizle nasıl mücadele edildiğine bakıp ders çıkaracağız ama şimdi sırası değil" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com