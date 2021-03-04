BM'den Tigray bölgesindeki "savaş suçu" iddialarını soruşturmak için Etiyopya'ya "erişim izni verme" çağrısı
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BM'den Tigray bölgesindeki "savaş suçu" iddialarını soruşturmak için Etiyopya'ya "erişim izni verme" çağrısı

04.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
BM'den Tigray bölgesindeki

Birleşmiş Milletler (BM), ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde süren çatışmalarda birden çok tarafın karıştığı "muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturmak ve hesap verebilirliği sağlamak" için Etiyopya hükümetine bölgeye "erişim izni verme" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde süren çatışmalarda birden çok tarafın karıştığı "muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturmak ve hesap verebilirliği sağlamak" için Etiyopya hükümetine bölgeye "erişim izni verme" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallerine" yönelik raporlar ışığında Tigray bölgesindeki olayların "objektif ve bağımsız" şekilde değerlendirilmesinin acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kasım ayından bu yana bölgede çatışan tüm tarafların uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine yönelik güvenilir bilgilerin olduğunu aktaran Bachelet, "Tüm taraflarca cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, yargısız infazlar, kamu ve özel mülkiyetin yaygın olarak imha edilmesi ve yağmalanmasına ilişkin son derece üzücü raporların yanı sıra özellikle Tigray'in merkezinde devam eden çatışmalarla ilgili raporlar bizimle paylaşılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bachelet, "hızlı, tarafsız ve şeffaf" bir soruşturma olmadan bölgedeki insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaya devam etmesinden endişe ettiğinin altını çizdi.

Güvenilir kaynakların 9-10 Şubat 2021'de Tigray'ın bazı bölgelerinde güvenlik güçlerinin 8 protestocuyu öldürdüğünü rapor ettiğini belirten Bachelet ayrıca Tigray'ın doğusundaki Mekelle, Ayder, Adigrat ve Wukro'daki hastanelerde de 136'dan fazla tecavüz vakası rapor edildiği bilgisini paylaştı.

Bachelet, Tigray'ın merkezindeki Axum ve Dengelat bölgelerinde toplu katliamlar yapıldığını doğruladıklarını kaydetti.

Elde ettikleri bilgilerin ön analizlerinin, Tigray'da birden çok aktör tarafından uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabileceğini gösterdiğini ifade eden Bachelet, bu aktörlerin Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Eritre silahlı kuvvetleri ve Amhara Bölgesel Kuvvetleri ve bunlara bağlı milislerin olduğu bilgisini paylaştı.

Bachelet, tüm bu iddiaların "objektif ve bağımsız bir şekilde araştırılması" gerektiğinin altını çizerek "Etiyopya hükümetini, faillerin bağlantısına bakılmaksızın gerçekleri tespit etmek ve hesap verebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla Ofisime ve diğer bağımsız gözlemcilere Tigray bölgesine erişim izni vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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