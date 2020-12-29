BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki
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BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki

29.12.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:08
BM'den Suudi Arabistanlı kadın aktivistin hapis cezasına mahkum edilmesine tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmesinin "derinden rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın aktivist Luceyn el-Hezlul hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmesinin "derinden rahatsız edici" olduğunu bildirdi.

OHCHR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2,5 yıldır tutuklu bulunan Hezlul'un erken tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Zaten 2,5 yıldır keyfi olarak gözaltında tutulan Hezlul'a 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi ayrıca derinden rahatsız edici. Erken tahliyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bunu şiddetle teşvik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinde yer alan haberde, Hezlul'un "terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'da yargılanmasına 10 Aralık'ta başlanan kadın aktivistin acilen serbest bırakılması ve kendisine yöneltilen "asılsız" suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Hezlul, Suudi Arabistan'da kadın haklarının durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşmak için Şubat 2018'de BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ile bir araya gelmişti.

Hezlul'un CEDAW ile görüşmesinden üç ay sonra Mayıs 2018'de gözaltına alınması dikkat çekmişti.

Bazı insan hakları örgütleri, aktivist Hezlul'un işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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