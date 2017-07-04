BM'den Suriyelilere 19 Tır Yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.





BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.





Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi.



Öte yandan, bazı Suriyelilerin de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönüş yaptıkları görüldü.