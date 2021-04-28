BM'den Suriyeli taraflara Ramazan Bayramı öncesi tutukluların tek taraflı serbest bırakılması çağrısı
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BM'den Suriyeli taraflara Ramazan Bayramı öncesi tutukluların tek taraflı serbest bırakılması çağrısı

BM'den Suriyeli taraflara Ramazan Bayramı öncesi tutukluların tek taraflı serbest bırakılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin sosyal dokusunun kayıp ve tutuklular sorununda ilerleme kaydedilmeden tesis edilemeyeceğini, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tutukluların serbest bırakılması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin sosyal dokusunun kayıp ve tutuklular sorununda ilerleme kaydedilmeden tesis edilemeyeceğini, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın tutukluların serbest bırakılması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Suriye'de kayıp ve tutuklular konusunda gerçek bir ilerleme sağlanamadığına dikkati çekti.

Tutuklular sorunu çözülmeden Suriye'nin sosyal dokusunun tesis edilemeyeceğini belirten Pedersen, "Suriye hükümetine ve diğer tüm taraflara tutuklu ve alıkonulanları tek taraflı serbest bırakmaları çağrısı yapıyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı bunun için iyi bir fırsat." dedi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun raporuna göre, iç savaşın başından beri yapılan tutuklamalarda on binlerce kişi hala kayıp.

Geir Pedersen, anayasa komitesinin 6. oturumunun gerçekleşmesi içinse bu toplantının daha öncekilerden farklı olması gerektiğini, söz konusu oturumun yapılabilmesi için tarafların net hedefler, güvenilir çalışma yöntemleri, eş başkanlar arasında işbirliği ve çalışma planına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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