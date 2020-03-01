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BM'den "Suriyeli mülteciler konusunda" Türkiye'ye destek çağrısı

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak "Kesinlikle bu Türkiye'nin sorunu değildir.

01.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:53
BM'den

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak "Kesinlikle bu 'nin sorunu değildir. Küresel bir sorundur. En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye'ye destek verilmesidir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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