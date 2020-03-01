BM'den "Suriyeli mülteciler konusunda" Türkiye'ye destek çağrısı

01.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:53

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak "Kesinlikle bu Türkiye'nin sorunu değildir. Küresel bir sorundur. En iyi çözüm (Suriye) halkı bu duruma getiren savaşa siyasi bir çözüm bulmaktır. Ayrıca Türkiye'ye destek verilmesidir" dedi.