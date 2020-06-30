BM'den Suriyeli göçmenler için 10 milyar dolarlık yardım çağrısı BM tarafından düzenlenecek olan ve Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan sanal bağış konferansında Suriye'deki iç savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar toplamayı amaçladığını duyurdu.

BM tarafından düzenlenecek olan ve Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan sanal bağış konferansında Suriye'deki iç savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar toplamayı amaçladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM tarafından düzenlenecek olan ve Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel kentinde gerçekleşecek olan sanal bağış konferansında Suriye'deki iç savaştan etkilenen insanlara yardım etmek amacıyla bu yıl yaklaşık 10 milyar dolar toplanması amaçlandığı bildirildi. BM, Suriye içi için 3.8 milyar dolar, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler için de 6.04 milyar dolar yardım çağrısında bulundu. Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) Corinne Fleischer,"İhtiyaçlar hiç bu kadar büyük olmamıştı" açıklamasını yaptı.

"9.3 MİLYON SURİYELİ AÇ UYUYACAK"

Norveç Göçmen Konseyi, Oxfam, CARE ve Mercy Corps da dahil olmak üzere uluslararası STK'lar tarafından yapılan ortak açıklamada, " 9.3 milyon Suriyeli şimdi aç uyuyacak. Aynı zamanda iki milyondan fazlası da benzer bir risk taşıyor" denildi.

Kaynak: DHA