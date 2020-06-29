BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye Türkiye üzerinden Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın bir yıl daha uzatılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye Türkiye üzerinden Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın bir yıl daha uzatılması çağrısında bulundu.

Suriye'ye 2014'ten beri sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı 10 Temmuz'da sona eriyor.

BMGK'yi Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ülkenin kuzeybatısında yaşayan 2,8 milyon kişinin yüzde 70'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Son birkaç aydır yetersiz beslenmenin arttığına dikkati çeken Lowcock, ülkenin kuzeybatısında 5 yaş altı her 10 çocuktan 3'ünün büyüme geriliğinin olduğunu ifade etti.

Anneler çocuklarına ot yediriyor

Gıda ve ilaca erişimi olmayan Suriyeli annelerin bazılarının çocuklarına ot pişirdiğini söylediğini aktaran Lowcock, sınır ötesi insani yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Lowcock, "Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın 12 ay daha yenilenmesi gerek." dedi.

Sınır ötesi yardımların Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca sivil için hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Lowcock, BMGK kararı yenilenmezse milyonlarca insana ulaşamayacaklarını dile getirdi.

Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında da 4 kart artış olduğunu, rejim kontrolündeki bölgelerde vaka saysının 256'ya çıktığını ve 9 kişinin öldüğünü vurgulayan Lowcock, ülkenin kuzeydoğusunda ise 6 vaka görüldüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Batılı ülkelerden El-Yarubiyye sınır kapısının da yeniden açılması çağrısı

BMGK'deki Batılı ülkeler de Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarının yanı sıra Suriye'nin kuzeydoğusuna insani yardımların gönderildiği Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapısının da geçici olarak yeniden açılması çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "11 gün sonra konseyin hayat kurtaran sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresi sona erecek. Doğru olanı yapıp hayat kurtaracak mıyız yoksa insanların ölmesine izin mi vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise 2014'ten bu yana Suriye'ye sınır ötesi yardımların yüzde 88'inin Babüsselame ve Babülhava kapılarından yapıldığına dikkati çekti.

Sınır ötesi yardımların rekor seviyede devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, mevcut mekanizma sayesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İdlib'e 11 bin test kiti gönderildiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Bu mekanizmanın başka bir alternatifi yok ve kesintisiz devam etmek zorunda, engellemenin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sinirlioğlu ayrıca, 18 sivil toplum örgütü tarafından teklif edilen Tel Abyad sınır kapısının El-Yarubiyye sınır kapısına alternatif olabileceğini kaydetti.

Geçen sene ikisi Türkiye'den olmak üzere, Suriye'ye yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından 4'ten ikiye indirilmişti.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı. Her yıl 12 aylığına yenilen BMGK kararı yine Rusya'nın itirazları üzerine 6 aya düşürülmüştü.

Kaynak: AA