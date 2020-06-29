BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye Türkiye üzerinden Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın bir yıl daha uzatılması çağrısında bulundu.

BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı
29.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:34

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye Türkiye üzerinden Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın bir yıl daha uzatılması çağrısında bulundu.

Suriye'ye 2014'ten beri sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı 10 Temmuz'da sona eriyor.

BMGK'yi Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, ülkenin kuzeybatısında yaşayan 2,8 milyon kişinin yüzde 70'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Son birkaç aydır yetersiz beslenmenin arttığına dikkati çeken Lowcock, ülkenin kuzeybatısında 5 yaş altı her 10 çocuktan 3'ünün büyüme geriliğinin olduğunu ifade etti.

Anneler çocuklarına ot yediriyor

Gıda ve ilaca erişimi olmayan Suriyeli annelerin bazılarının çocuklarına ot pişirdiğini söylediğini aktaran Lowcock, sınır ötesi insani yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Lowcock, "Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından sınır ötesi insani yardımların yapılmasına olanak sağlayan mekanizmanın 12 ay daha yenilenmesi gerek." dedi.

Sınır ötesi yardımların Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca sivil için hayati derecede önemli olduğunun altını çizen Lowcock, BMGK kararı yenilenmezse milyonlarca insana ulaşamayacaklarını dile getirdi.

Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında da 4 kart artış olduğunu, rejim kontrolündeki bölgelerde vaka saysının 256'ya çıktığını ve 9 kişinin öldüğünü vurgulayan Lowcock, ülkenin kuzeydoğusunda ise 6 vaka görüldüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Batılı ülkelerden El-Yarubiyye sınır kapısının da yeniden açılması çağrısı

BMGK'deki Batılı ülkeler de Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarının yanı sıra Suriye'nin kuzeydoğusuna insani yardımların gönderildiği Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapısının da geçici olarak yeniden açılması çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "11 gün sonra konseyin hayat kurtaran sınır ötesi insani yardım mekanizmasının görev süresi sona erecek. Doğru olanı yapıp hayat kurtaracak mıyız yoksa insanların ölmesine izin mi vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise 2014'ten bu yana Suriye'ye sınır ötesi yardımların yüzde 88'inin Babüsselame ve Babülhava kapılarından yapıldığına dikkati çekti.

Sınır ötesi yardımların rekor seviyede devam ettiğini belirten Sinirlioğlu, mevcut mekanizma sayesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İdlib'e 11 bin test kiti gönderildiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Bu mekanizmanın başka bir alternatifi yok ve kesintisiz devam etmek zorunda, engellemenin hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sinirlioğlu ayrıca, 18 sivil toplum örgütü tarafından teklif edilen Tel Abyad sınır kapısının El-Yarubiyye sınır kapısına alternatif olabileceğini kaydetti.

Geçen sene ikisi Türkiye'den olmak üzere, Suriye'ye yardımların yapıldığı sınır kapılarının sayısı, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından 4'ten ikiye indirilmişti.

Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı. Her yıl 12 aylığına yenilen BMGK kararı yine Rusya'nın itirazları üzerine 6 aya düşürülmüştü.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor Haber
İzmirli girişimci ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı Haber
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi Haber
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Haber
Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı Haber
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Muğla Temmuz Deprem
Şu an buradasınız: BM'den Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasının 1 yıl daha uzatılması çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:38:06. #1.15#
title