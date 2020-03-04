BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım

04.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:08

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.



Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde insani yardım malzemelerinin yüklendiği 53 tır, BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.



Yardım malzemelerinin, bölgedeki ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA