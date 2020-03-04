BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım
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BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) İdlib'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

04.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:08
BM'den Suriye'ye 53 tır insani yardım

(BM) 'e 53 tır insani yardım malzemesi gönderdi.


Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde insani yardım malzemelerinin yüklendiği 53 tır, BM görevlileri kontrolünde 'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.


Yardım malzemelerinin, bölgedeki ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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