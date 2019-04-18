BM'den Suriye'deki 'Yabancı Çocuklar' İçin Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusunda Al-Hol kampında bulunan ve sayılarının 2 bin 500 civarında olduğu tahmin edilen yabancı çocukların geleceği konusunda ilgili ülkelerin vakit geçirmeden katkı vermesini istedi.

BM'nin bölgesel insani yardımlardan sorumlu koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre'de konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Çocuklar en başta öncelikli ve acil olarak bu savaşın mağdurları olarak değerlendirilmeli. Çocukların en iyi çıkarına olacak şekilde bir çözüm için kararlar verilmeli." dedi. Euronews.com'da Görüntüle