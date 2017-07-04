BM'den Suriye'deki Savaş Suçları Komisyonu Başkanlığına Atama

BİRLEŞMİŞ Eski Fransız yargıç ve hukukçu Catherine Marchi-Uhel, Suriye'de 6 yılı bulan iç savaştaki hukuk ihlallerini araştıracak yeni komisyonun başkanlığına atandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM Sekreteri Antonio Guterres'in Fransız hukukçu ve eski yargıç Marchi-Uhel'i Suriye'deki savaş suçları başta olmak üzere ciddi uluslararası hukuk ihlallerini soruşturacak komisyonun başkanlığına atadığını duyurdu.



Dujarric, "BM Genel Sekreteri bugün, Fransalı Catherine Marchi-Uhel'i Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Mart 2011'den beri Uluslararası Cezaların En Ciddi Suçlarından Sorumlu Kişilerin Soruşturulmasına ve Kovuşturmasına Yardımcı Olacak Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizmanın Başkanlığına atadığını ilan etti." ifadesini kullandı.



Marchi-Uhel'in BM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 2016'da kurulan mekanizmanın ilk başkanı olduğunu belirten Dujarric, Fransız hukukçunun daha önce BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) ile Kamboçya Mahkemeleri Olağanüstü Komisyonunda (ECCC) yargıçlık görevlerinde bulunduğunu aktardı.



Sözcü Dujarric, Marchi-Uhel'in ayrıca Eski Yugoslavya ile İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) kıdemli hukuk sorumlusu olduğu bilgisini verdi.



"Suriye'de adalet konusunda atılmış küçük bir adım"



Catherine Marchi-Uhel'in başkanlık edeceği, merkezi Cenevre'de bulunan komisyon, 193 üyeli BM Genel Kurulunun 21 Aralık 2016'daki oturumunda Suriye ve Rusya'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen kabul edilen karara göre kuruldu.



Komisyon, Suriye'de savaş suçuna varan uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların yargılanması sürecini kolaylaştırmak üzere kanıt toplayacak ve dosya hazırlayacak "uluslararası tarafsız ve bağımsız bir mekanizma" olarak faaliyet gösterecek. Mekanizma, kanıtların toplanması ve analiz edilmesinde 2011'den bu yana Suriye'de işlenen insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını ortaya koyan raporlar yayımlayan BM Uluslararası Bağımsız Suriye Soruşturma Komisyonu ile iş birliği yapacak.



İnsan hakları kuruluşları, herhangi bir yaptırım gücü olmayan ve bağlayıcılığı bulunmayan, BM Genel Kurulu kararıyla kurulan söz konusu komisyona Marchi-Uhel'in atanmasını, "Suriye'de adalet konusunda atılmış küçük bir adım" olarak yorumladı.