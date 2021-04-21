BM'den Suriye'deki başkanlık seçimleri için "BMGK kararındaki siyasi sürecin parçası değil" açıklaması
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BM'den Suriye'deki başkanlık seçimleri için "BMGK kararındaki siyasi sürecin parçası değil" açıklaması

BM'den Suriye'deki başkanlık seçimleri için 'BMGK kararındaki siyasi sürecin parçası değil' açıklaması
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de rejimin hazırladığı "başkanlık seçimlerinin" BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığını, karara göre, seçimlerin özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de rejimin hazırladığı "başkanlık seçimlerinin" BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığını, karara göre, seçimlerin özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM'nin Suriye'deki seçimlere dahil olmadığını ve müzakere edilmiş siyasi bir sürecin önemini vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Bu seçimlerin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin bir parçası olmadığına dikkati çeken Dujarric, karara göre seçimlerin siyasi süreç doğrultusunda özgür ve adil, tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de rejim, iç savaş devam ederken, ülke içinde ve dışında 13 milyon kişinin yerinden edilmesine rağmen kendi kontrolündeki bölgelerde 26 Mayıs'ta 2. kez başkanlık seçimine hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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