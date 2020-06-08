BM'den "Suriye'de artan gıda fiyatları, gıda güvenliğini tehdit ediyor" uyarısı
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BM'den "Suriye'de artan gıda fiyatları, gıda güvenliğini tehdit ediyor" uyarısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de gıda fiyatlarının hızla arttığını ve bu durumdan en kötü etkilenen İdlib'de, bir ayda yüzde 30 artış kaydedildiğini bildirdi.

BM'den
08.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:01

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de gıda fiyatlarının hızla arttığını ve bu durumdan en kötü etkilenen İdlib'de, bir ayda yüzde 30 artış kaydedildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'de gıda fiyatlarının hızla artmasından endişe duyduklarını söyledi.

11 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Dujarric, gıda fiyatlarında iki kattan daha fazla artış olduğuna dikkati çekti.

Dünya Gıda Programı'na göre ülkede "9,3 milyon kişinin gıda güvenliğinin bulunmadığını" ifade eden Dujarric, gıda fiyatlarındaki yükselişin en kötü vurduğu İdlib'de ise bir ayda yüzde 30 artış kaydedildiğini belirtti.

Dujarric, Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'de tarım ve hayvancılığı etkilediğini ifade ederek, bunun gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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