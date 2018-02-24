BM'den Suriye'de 30 Günlük Ateşkes Kararı
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BM'den Suriye'de 30 Günlük Ateşkes Kararı

Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

BM'den Suriye'de 30 Günlük Ateşkes Kararı

Suriye'de milyonlarca kişiye insanı yardımların ulaştırılmasına ve hasta ya da yaralıların tahliye edilmesine olanak tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren tasarı New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. - York

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