BM'den Suriye anayasası komitesi talebi

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, "Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor. Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.