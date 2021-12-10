BM'den Sudan'a darbe yüzünden kesilen yardımların bir kısmının yeniden başlaması çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'da darbenin ardından uluslararası kalkınma yardımlarının askıya alınmasının ülke halkını ciddi şekilde etkilediğini belirterek, sağlık sektörü gibi bazı alanlarda yardımlara yeniden başlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, kalkınma yardımlarının kesilmesinin Sudan'da insani ihtiyaçları artırdığını söyledi.

Kalkınma yardımlarının yeniden başlayabilmesi için Sudanlı yetkililerin güvenir anayasal düzene dönme taahhüdü ile uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanması gerektiğini belirten Perthes, "Uluslararası toplum dengeli bir yaklaşım sergilemeli, yardımları uzun süre durdurmamalı ve özellikle sağlık hizmetlerine destek için bazı alanlarda yeniden fon sağlanmasını gözden geçirmeli." dedi.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri darbe ile hükümetin feshedilmesi üzerine iktidar ortaklığı sona eren sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Güçleri, darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle ülke genelinde gösteri çağrısı yapmıştı.

Ordunun hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Karara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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