BM'den Şili'ye acil diyalog çağrısı

21.10.2019 19:26

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Şili'deki krizin sona erdirilmesi için ülkedeki tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yaptı.

Aynı zamanda eski Şili Devlet Başkanı olan Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve ülkede "acil durum" ilan edilmesine yol açan zam karşıtı protestolardan duyduğu kaygıyı dile getirdi.

"Yetkili makamların ve protestocuların neden olduğu ölüm ve yaralanmaların" bağımsız, tarafsız ve şeffaf şekilde soruşturulması çağrısında bulunan Bachelet, "Şili'de son 5 gün içinde meydana gelen şiddet, yıkım, ölüm ve yaralanmaları görmek beni derinden rahatsız etti ve üzdü." ifadesini kullandı.

Bachelet, Şili makamlarının uluslararası insan hakları standartlarına uymaya ve barışçıl gösterilere izin vermeye davet ederek, "Güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin aşırı güç kullandığına dair rahatsız edici iddialar var." uyarısında bulundu.

Şili'deki krize neden olan şiddet olaylarının sona erdirilmesi için ülkedeki tüm siyasi ve sivil toplum önderlerine acil diyalog çağrısı yapan Bachelet, taraflardan karşılıklı söz düellosu ve polemikten kaçınmasını istedi.

Bachelet, protestolarda şimdiye kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ama bazı haberlere göre sayının 13'e çıkabileceğini ifade etti.

Ulusal İnsan Hakları Kurumuna göre, protestolara bağlı olarak 9'u ciddi 44 kişinin yaralandığını ve 283 kişinin gözaltına alındığını belirten Bachelet, İçişleri Bakanlığına göre ise gözaltına alınanların sayısının bin 906 olduğunu kaydetti.

Zam karşıtı protestolar

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamış, ordu da aynı bölgeler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu ancak "acil durum" ve sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olaylarının durmaması ve diğer şehirlere sıçramasıyla ülkenin Valparaiso ve Concepcion şehirlerinde de aynı önlemler alınmıştı.

Wallmart süpermarket zincirince sosyal medyadan yapılan açıklamada, şirketin 60'tan fazla şubesinin yağmalandığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Şili'nin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

Kaynak: AA