BM'den sıcaklık uyarısı: 'Dünya, felaket bir yolda' - Haberler
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BM'den sıcaklık uyarısı: "Dünya, felaket bir yolda"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BM'den sıcaklık uyarısı:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.

BM'nin iklim değişikliğine ilişkin yeni raporu yayınlandı. Raporda, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinden çok uzakta olunduğu ve sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yüzde 16 artış göstereceği belirtildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha iddialı taahhütlerde bulunmadığı sürece dünyanın daha sıcak bir geleceğe doğru gittiğini söyledi.

"Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" diyen Guterres, Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışının 1.5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamaması halinde çok sayıda can kaybı yaşanabileceğini ifade etti. Guterres, söz konusu hedefe ulaşacak araçlara sahip olunduğunu fakat zamanın hızla tükendiğini kaydetti. G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden sorumlu olduğunun altını çizen Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 45 azaltılması gerektiğini söyledi.

BM, Paris Anlaşması'ndaki hedefe ulaşmak için dünyanın emisyonları yakın zamanda keskin bir şekilde azaltmaya başlaması ve 2050 yılına kadar atmosfere absorbe edebileceğinden fazlasını salmaması gerektiğini savunuyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BM'den 'dünya 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru gidiyor' uyarısı

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