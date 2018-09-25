BM'den Sağlık Bakanlığı'na Ödül

Nafiz ALBAYRAK/ NEW YORK DHA - SAĞLIK Bakanlığı, "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü" kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldü.

Başarı ödülü New York'ta Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu sırasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da yer aldığı bir törenle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.