BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı
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BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca Türkiye'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.

02.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:39
BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı

(BM) 'nın 'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca 'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.


Temmuz 2019 ile Şubat 2020 arasındaki zamanı kapsayan raporda Rusya'nın hava saldırıları ile Suriye'de sivilleri katlettiği ve Türkiye'ye bağlı olan muhalif güçlerin de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde cinayetler işlediği ve yağmalama yaptıkları kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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