BM'den Rusya ve Türkiye'ye çağrı: Suriye'nin kuzeyinde düzeni sağlayın
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'ye çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde vakit kaybedilmeden güvenliğin sağlanmasını talep etti.Guterres, "İdlib meselesine dahil olan tarafların sayısının artması durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyor." diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'ye çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde vakit kaybedilmeden güvenliğin sağlanmasını talep etti.
Guterres, "İdlib'de artan şiddet olayları derinden endişelendiriyor. Meseleye dahil olan tarafların sayısının artması durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyor." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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