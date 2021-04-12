BM'den ramazan ayında "mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için dayanışma ve yardım" çağrısı
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BM'den ramazan ayında "mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için dayanışma ve yardım" çağrısı

Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
BM'den ramazan ayında 'mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için dayanışma ve yardım' çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İslam dünyası kutsal ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi için dayanışma ve daha fazla destek çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İslam dünyası kutsal ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi için dayanışma ve daha fazla destek çağrısında bulundu.

BMMYK, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın başlaması dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı yerinden edilmiş kişilerin küresel aşılama programları ve ekonomik yardım paketlerinden eşit şekilde faydalanması gerektiği vurgulandı.

Dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 85'inin, finansal zorluklarla karşı karşıya olan ve genellikle hassas sağlık sistemlerine sahip düşük ve orta gelirli ülkelerde barındırıldığı aktarılan açıklamada, "Salgının bir sonucu olarak, mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler geçim kaynaklarını kaybetti. Bunun feci ve geniş kapsamlı sonuçlarıyla birlikte aşırı yoksulluğa sürüklendi." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, dünya genelinde her dört mülteciden üçünün temel ihtiyaçlarının ancak yarısını veya daha azını karşılayabileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Ramazan ayı münasebetiyle BMMYK'nin "Her Saniye Önemlidir" başlıklı küresel bağış kampanyası başlattığı belirtilen açıklamada, zekat, sadaka ve diğer bağışların evlerinden ve sevdiklerinden uzaktaki zorla yerinden edilmiş kişilerin yükünü hafifletebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, İslam dünyasının kutsal ramazan ayını karşılamaya hazırlandığı vurgulandı, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişiler için dayanışma ve daha fazla destek çağrısında bulunuldu.

Grandi'den ramazan mesajı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de yaptığı açıklamada, ramazan ayında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Grandi, "Birlikte, mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmişlere barınak, iftar için sıcak bir yemek, temiz su ve daha iyi ve daha güvenli bir gelecek umuduyla yardım edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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