BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
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BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt

24.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:42
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.

"Cömert teklif için teşekkür ediyoruz," diyen Dujarric, "Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir." ifadesini kullandı.

Putin, BM 75. Genel Kurulu'na hitabında, "Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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