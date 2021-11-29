BM'den Omicron varyantı nedeniyle Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamalarına tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamaları getirilmesine kıtadaki "aşı yetersizliğinden Afrika halkının sorumlu tutulamayacağı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Guterres, yaptığı açıklamada, Omicron varyantı yüzünden güney Afrika ülkelerinin izole edilmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Aşı yetersizliğinin varyantlar için bir üreme alanı olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirten Guterres, Afrika'da aşı yetersizliği yüzünden aşılama oranlarının düşük olmasından Afrika halkının sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

Guterres, "Afrika halkı, önemli bilimsel ve sağlık verilerini tespit edip dünyayla paylaştığı için cezalandırılmamalı." ifadesini kullandı.

Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkelere seslenen Guterres, Kovid-19 testi gibi etkili önlemler alarak seyahat ve ekonomik angajmana izin verilmesi çağrısı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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