BM'den Nyiragongo Yanardağı faciası için yardım çağrısı
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BM'den Nyiragongo Yanardağı faciası için yardım çağrısı

BM'den Nyiragongo Yanardağı faciası için yardım çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan ve 22 Mayıs'ta patlayan Nyiragongo Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi endişesi ile yaklaşık 400 bin kişinin evini terk ettiğini belirterek, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan ve 22 Mayıs'ta patlayan Nyiragongo Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi endişesi ile yaklaşık 400 bin kişinin evini terk ettiğini belirterek, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı'nda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu 32 kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 bin ev de tahrip olmuştu. Lavlar kent sınırlarının hemen altında durmasına rağmen yetkililerin, yanardağın tekrar patlayabileceği konusunda uyarıda bulunması üzerine dün erken saatlerde binlerce kişi panikle kentten kaçmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yanardağın tekrar faaliyete geçebileceği endişesi ile 280 bini çocuk yaklaşık 400 bin kişinin evini terk ettiğini belirterek, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. UNICEF tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası 40 kişinin hala kayıp olduğu ifade edilerek, Goma kentindeki tahliye kararının uygun olduğu kaydedildi.

UNICEF'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki temsilcisi Edouard Beigbeder, yanardağın ikinci kez hareketlenmesi endişesiyle çok sayıda kişinin Goma'nın 20 kilometre kuzeybatısındaki Sake kasabasına kaçtığını söyledi. Sake kasabasında koleranın yayılması riskinin bulunduğunu belirten Beigbeder, bölgede çocukların acil yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Beigbeder, "Kolera salgını riskinin artması çocuklar için bir felaket olur, bunu önlemek için acil uluslararası yardım çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Goma Volkan Gözlemevi (OVG) ise magma hareketinin yüzeyde çatlaklara ve yeni bir patlamayla yüzeye çıkmasına yol açabilecek yüzlerce depreme neden olduğunu açıkladı. OVG'den Celestin Kasareka Mahinda'nın yaptığı açıklamada, yer sarsıntılarının sıklığı ve yoğunluğunun son 24 saat içinde azaldığını ve yeni bir patlama riskinin düştüğünü belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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