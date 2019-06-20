BM'den Nijerya'ya "mülteci" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya hükümetini ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram saldırıları nedeniyle yerinden edilen kişiler ve mültecilerin evlerine zorla geri gönderilmemeleri konusunda uyardı.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine insan onuruna yaraşır şekilde dönmeleri gerektiğini söyledi.

Kallon, "Bu insanların çaresiz olduğunu ve evlerine dönmek istediklerini biliyoruz ancak onurlu şekilde dönmeleri gerekiyor. İnsanların kendi istekleriyle dönmelerine izin verilmeli." dedi.

Boko Haram saldırılarının ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki kalkınmaya engel olduğuna işaret eden Kallon, hükümetin evlerine geri dönen mültecilere temiz su, barınma, gıda ve güvenliği sağlaması çağrısında da bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi ölmüş, en az 30 milyon kişi yerlerinden edilmişti.

Kaynak: AA