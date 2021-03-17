BM'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasındaki Nijer Cumhuriyeti'nde gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Genel Sekreter Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Nijer'in Tillaberi bölgesinde 15 Mart'ta kimliği belirsiz kişilerce haftalık kurulan bir pazar yerinden dönenlere karşı düzenlenen ve 6'sı çocuk 58 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Yakınlarını kaybeden ailelere "başsağlığı ve acil şifa" dileyen Guterres'in, Nijerli yetkililere "failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmama" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

BM Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan tepki

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Batı Neccar'daki bir hayvancılık pazarına düzenlenen silahlı saldırıyı, "zulüm" olarak niteledi.

Bozkır, "Bu tür acımasız terörist eylemlerin kararlı insani eylem üzerindeki yansımalarından endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Salı günü Nijer hükümeti, Nijer'de Mali sınırı yakınlarındaki bir hayvancılık pazarına silahlı kişilerce düzenlenen saldırının ardından 58 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay