BM'den "Myanmar'daki darbeci lider iktidarını güçlendirmeye çalışıyor" uyarısı
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BM'den "Myanmar'daki darbeci lider iktidarını güçlendirmeye çalışıyor" uyarısı

BM'den 'Myanmar'daki darbeci lider iktidarını güçlendirmeye çalışıyor' uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, ülkede darbeyle yönetimi ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın "iktidarını güçlendirme" konusunda kararlı olduğunu söyledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, ülkede darbeyle yönetimi ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın "iktidarını güçlendirme" konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Burgener, düzenlediği basın toplantısında, şubat ayındaki darbeden bu yana Myanmar'da durumun kötüye gitmeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Myanmar halkı için durum şu an çok zor, yaşamak oldukça zor." diyen Burgener, "İfade özgürlüğü yok ve basın özgürlüğüne saldırılardan ciddi endişe duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burgener, darbeyle yönetimi ele geçiren askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'ın ise Kasım 2020'deki seçimleri iptal etme ve kendisini başbakan ilan etme gibi attığı adımlarla "iktidarını güçlendirme" konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Özel Temsilci Burgener, ayrıca Myanmar'daki krizin çözümü için Çin, Hindistan, Japonya, Tayland, ABD, Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, Avrupa Birliği, BM ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nden (ASEAN) oluşan bir uluslararası gözlem grubu oluşturulmasını teklif etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu şimdiye kadar 962 kişi hayatını kaybetti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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