BM'den Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara yönelik "acımasız şiddet"e kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoculara yönelik uyguladığı "acımasız şiddet"i kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da barışçıl göstericilerin öldürülmesi ve gazeteciler de dahil olmak üzere keyfi tutuklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, ordunun temel insan hakları ihlallerini sona erdirme ve demokrasi yoluna geri dönme çağrılarına meydan okuduğu kaydedildi.

Açıklamada, BM'nin Myanmar halkının yanında olduğu vurgulanarak, "Sert ve birlik içinde bir uluslararası müdahaleye acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

BM Myanmar İnsanı İşler Koordinatörü Andrew Kirkwood, bugün düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar en az 211 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle ülkede başlattıkları geniş katılımlı gösterilere devam ederken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru