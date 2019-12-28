BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı
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BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

28.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:43
BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı

(BM) Genel Kurulu, yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.


Genel Kurulda yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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