BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
28.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:43
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
Genel Kurulda yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com