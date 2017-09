BM'den Myanmar'a "Yardımlara İzin Ver" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler (BM) ve ilgili yardım kuruluşlarının Arakan'ın kuzeyindeki faaliyetlerinin ya askıya alındığını ya da ciddi ölçüde kesintiye uğratıldığını söyledi.



Dujarric, basın brifinginde yaptığı açıklamada, Arakan'dan Bangladeş'e kaçan 370 binden fazla Rohingyanın (Arakanlı Müslüman) derme çatma barınaklarda yaşamaya çalıştığını, Bangladeş hükümetinin sığınmacılara kamp kurulması için BM'den yardım istediğini belirtti.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine ait (UNHRC) yardım uçağı ile Birleşik Arap Emirliklerinin yardım uçağının 25 bin kişilik yardım malzemeleri ile Bangladeş'in Cox's Bazar kentine ulaştığını kaydeden Dujarric, 120 bin kişiye yardım ulaştıracak diğer seferlerin de hazırlanmakta olduğunu ifade etti.



Dünya Gıda Programının da bölgeye 130 bin kişilik gıda yardımı ulaştırdığını dile getiren Dujarric, sınırın Myanmar tarafında ise yardım faaliyetlerinin yürütülemediğini kaydetti.



"Yardımlara izin verin"



"BM ve ilgili uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan'ın kuzeyindeki faaliyetlerinin büyük kısmı ya askıya alındı ya da ciddi biçimde kesintiye uğratıldı." diyen Dujarric, şunları kaydetti:



"BM ve diğer kuruluşlar insani yardım ihtiyacı olan bölgelere ulaşmak için Myanmar hükümetine destek önerisinde bulunuyor. İnsani yardımlara mümkün olan en kısa sürede tekrar başlayabilmek için yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz."



Dujarric, Arakan'ın Rathedaung bölgesinden gelen şiddet olayları, yangın ve on binlerce insanın yerlerinden edildiği haberleri nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de etnik temizlik riski endişesini daha önce dile getirdiğini anlatan Dujarric, bölgeden gelen fotoğrafların "yürek parçalayıcı" olduğunu ve uluslararası kamuoyunun Rohingyalara daha fazla destek vermesi gerektiğini belirtti.