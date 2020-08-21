BM'den Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita'ya ziyaret
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BM'den Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita'ya ziyaret

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) heyeti, Mali'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı ziyaret etti.

BM'den Malili devrik lider İbrahim Boubacar Keita'ya ziyaret
21.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:04

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) heyeti, Mali'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı ziyaret etti.

MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, MINUSMA İnsan Hakları Heyeti, darbenin yönetildiği Kati garnizonunda alıkonulan Keita ve diğer siyasilerle görüştü.

Görüşmeye ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) de Keita'nın sürgüne gönderilme ihtimalinin görüşüldüğünü duyurdu.

CNSP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Keita'nın bir süredir tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilebileceği, konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise darbeciler Keita'yı sürgüne gönderme fikrine sıcak yaklaşırken oğlu ve milletvekili Karim Keita'yı ülkede tutmak istiyor.

Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.?

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.?

CNSP'ye Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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