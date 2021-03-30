BM'den Mali raporu: Fransa'nın hava saldırısında 19 kişi öldü

Birleşmiş Milletler, (BM) tarafından hazırlanan Mali raporunda, Fransa'nın düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler, (BM) tarafından hazırlanan Mali raporunda, Fransa'nın düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler, (BM) tarafından hazırlanan 3 Ocak'ta Fransa tarafından Mali'nin Bounti kasabasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili rapor açıklandı. BM'nin hazırladığı raporda, Fransa'nın Mali'ye düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Fransa ordusu, daha önce söz konusu hava saldırısının 'terör örgütlerini' hedef aldığını, saldırıda 'suç' unsuru bulunmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı