BM'den Maduro'ya ağır suçlama: "İnsanlığa karşı suç işlendi" Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Araştırma Komisyonu'nun Venezuela hakkında yaptığı çalışmanın sonuç raporunda, "2014 yılından bu yana Venezuela hükümeti, devlet görevlileri ve onlarla birlikte çalışan grupların korkunç ihlaller yaptığı tespit edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Araştırma Komisyonu'nun Venezuela hakkında yaptığı çalışmanın sonuç raporunda, "2014 yılından bu yana Venezuela hükümeti, devlet görevlileri ve onlarla birlikte çalışan grupların korkunç ihlaller yaptığı tespit edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Araştırma Komisyonu, Venezuela hakkında yaptığı çalışmanın sonuç raporunu yayınladı. 223 vakanın derinlemesine araştırılması sonucu yazılan 411 sayfalık raporun hazırlanmasında 2 bin 891 ek davanın da incelendiği bildirildi. Raporla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey devlet yöneticileri rapora konu edildi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ TEŞKİL EDEN İHLAL VE SUÇ MODELLERİ BELİRLENDİ"

Rapora dair BM tarafından yayınlanan resmi açıklamada, "Komisyon ülkedeki krizin, gerilimin doğasını ve devletin kamu düzenini sağlama sorumluluklarını kabul ederken hükümeti, devlet görevlilerini ve onlarla birlikte çalışan grupların korkunç ihlaller yaptığını tespit etti. Devlet politikalarına göre yüksek düzeyde koordine edilen, yaygın ve sistematik bir davranış tarzının parçası olan, dolayısıyla insanlığa karşı suç teşkil eden ihlal ve suç modelleri tanımladı" ifadeleri kullanıldı.

"DEVLET BAŞKANI MADURO İLE İÇİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI SUÇLARIN FARKINDAYDI"

Raporda ayrıca, "Komisyon üst düzey devlet yetkililerinin, raporda bu ihlallerden sorumlu olarak tanımlanan güvenlik güçleri ve istihbarat teşkilatları üzerinde yetki ve denetim uyguladığını tespit etti. Devlet Başkanı Maduro ile İçişleri ve Savunma Bakanları suçların farkındaydı. Suçların işlendiği planların ve politikaların ilerlemesi için emirler verdiler, faaliyetleri koordine ettiler ve kaynak sağladılar" denilerek üst düzey devlet yetkililerinin bizzat suçlardan sorumlu olduğu ifadeleri kullanıldı.

"SUÇLAR, ÜST DÜZEY HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN BİLGİSİ VEYA DOĞRUDAN DESTEĞİYLE KOORDİNE EDİLDİ VE İŞLENDİ"

Komisyon Başkanı Marta Valinas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Komisyon, Venezuela makamlarının ve güvenlik güçlerinin 2014 yılından bu yana, bazıları keyfi cinayetler ve sistematik işkence kullanımı da dahil olmak üzere insanlığa karşı suç teşkil eden ciddi insan hakları ihlalleri planladığına ve yürüttüğüne inanmak için makul gerekçeler buldu" dedi. Valinas, "Bu suçlar, münferit eylemler olmaktan çok uzak, devlet politikalarına göre komutanların ve üst düzey hükümet yetkililerinin bilgisi veya doğrudan desteğiyle koordine edildi ve işlendi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA