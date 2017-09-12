BM'den Macaristan'a Sığınmacı Eleştirisi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Macaristan'a çok az sayıda sığınmacı iltica başvurusunda bulunabilmek için giriş yapabiliyor" dedi.

BM'den Macaristan'a Sığınmacı Eleştirisi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Macaristan'a çok az sayıda sığınmacı iltica başvurusunda bulunabilmek için giriş yapabiliyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com