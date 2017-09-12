BM'den Macaristan'a Sığınmacı Eleştirisi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Macaristan'a çok az sayıda sığınmacı iltica başvurusunda bulunabilmek için giriş yapabiliyor" dedi.
Hakkari'de hain tuzak: 1 şehit, 3 yaralı
Apple, iPhone 6 ve iPhone 7'lerde büyük indirim yaptı!
İşte iPhone X'in özellikleri ve Türkiye satış fiyatı!
Aliyev, Ankara Büyükelçisi Bagirov'u geri çağırdı!
NASA "İmkansız" dedi, Çin üretti!
Arkasını dönünce pantolonundaki detay olay oldu
Bunu içenin baş ağrısı, 2 dakikada geçiyor!
Cennetin ortasına bu ucubeyi diken Sürmeneli'den pişkin savunma!
Oğlu yarın asker! Gideceği kenti, Kılıçdaroğlu açıkladı
Çakıcı'nın, 'Küçük Baba' lakaplı üvey oğluna 2.5 yıl hapis cezası
Mısır'da inanılmaz keşif! 3500 yıllık mezar bulundu
Belediye Başkanı, hırsıza isyan etti: Allah senin belanı versin!
10 yaşındaki erkek çocuğunu, sapığın elinden kurtardı
Bakan Fakıbaba, ayrandan sonraki milli içeceği buldu!
Ziyaretçiler albino timsahı görebilmek için akın etti