BM'den Macaristan'a Sığınmacı Eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Macaristan'ın sığınmacı politikasını eleştirerek, "Macaristan'a çok az sayıda sığınmacı iltica başvurusunda bulunabilmek için giriş yapabiliyor." dedi.



Grandi, Macaristan-Sırbistan sınırı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, mültecileri korumak ve ülke güvenliğini sağlamanın birbirine ters durumlar olmadığını belirtti.



Grandi, "Macaristan'a çok az sayıda sığınmacı iltica başvurusunda bulunabilmek için giriş yapabiliyor. Sığınmacıların, (iltica başvurusu sonucunu bekledikleri) transit bölgeyi terk edememeleri olumlu bir durum değil çünkü iltica başvurusunda bulunmak suç değil. Özellikle de çocukların tel örgüler arkasında tutulmaları uygun değil." diye konuştu.



Macar hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, sığınmacıların iltica başvurularını daha kolay şekilde yapabilmeleri için destek istediğini dile getiren Grandi, Macaristan'da az kişinin mülteci statüsü alabildiğine dikkati çekti.



Grandi, Macaristan'ın iltica başvurusu yapmak isteyenlerin sayısını sınırlamak istediği düşüncesinde olduğunu ifade ederek, Macaristan'ın Batı Balkan ve Batı Avrupa arasında yer aldığından dolayı zor durumda olduğunu anladığını ancak Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB), sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımını öngören kota sistemine katılmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.



Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.



Ülkede, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.



Parlamentoda 7 Mart'ta kabul edilen yasayla, aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.



Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye giren sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.