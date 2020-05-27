BM'den "Libya'ya neredeyse her gün hava, kara ve deniz yoluyla silah giriyor" uyarısı
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BM'den "Libya'ya neredeyse her gün hava, kara ve deniz yoluyla silah giriyor" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'ya neredeyse her gün hava kara ve deniz yoluyla silah transferi yapıldığını bildirerek, artan silah ambargosu ihlallerinin çatışmaları artırarak Libya halkı için felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

BM'den
27.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:43

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'ya neredeyse her gün hava kara ve deniz yoluyla silah transferi yapıldığını bildirerek, artan silah ambargosu ihlallerinin çatışmaları artırarak Libya halkı için felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus çevresinde sivil ölümleriyle sonuçlanan patlayıcı bomba kullanımı kınandı.

Libya'ya savaşın her iki tarafına destek için gönderilen paralı askerlerin ve silahların sayısının artmasından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, Libya'ya neredeyse her gün hava kara ve deniz yoluyla silah transferi yapıldığı uyarısında bulunuldu.

Artan silah ambargosu ihlallerinin çatışmaları daha da artırarak Libya halkı için felakete neden olacağına dikkati çekilen açıklamada, BM üyesi tüm ülkelere silah ambargosuna uyulması çağrısı yapıldı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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