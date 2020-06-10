BM'den Libya ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu açıklaması Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turunun video konferans yöntemiyle devam ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turunun video konferans yöntemiyle devam ettiğini duyurdu.

BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetiyle (LNA) görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turunda 3 Haziran'da LNA heyetiyle 9 Haziran'da da Libya hükümeti heyetiyle video konferans yoluyla toplantı yapıldığı aktarıldı.

"En az 19 sivil öldürüldü"

Hafter milislerinin işgalindeki sahil kenti Sirte'deki duruma da değinilen açıklamada, "Misyon, özellikle Sirte şehri ve çevresindeki gerginlik ve hareketlilik olduğuna dair raporlardan endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 5-8 Haziran arasında Sirte dışındaki 3 bölgede Grad füzeleri ve hava saldırıları sonucu en az 19 sivilin öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin üçünün kadın, beşinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada, 12 sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Hafter milisleri tarafından gerçekleştirilen söz konusu saldırılara ilişkin isim verilmemesi dikkati çekti.

UNSMIL'den 2 Haziran'da yapılan açıklamada, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurulmuştu.

Libya'da kalıcı ateşkes amaçlayan askeri komite toplantılarının ilk iki turu İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmiş, Hafter heyetinin tavırları nedeniyle somut bir ilerleme kaydedilememişti.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA