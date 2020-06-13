BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan ve "kan donduran" toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan ve "kan donduran" toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Terhune'de son günlerde ortaya çıkarılan toplu mezarların şakınlık yaşattığını belirtti.

Toplu mezarlara ilişkin kapsamlı ve şeffaf soruşturma yapılması, faillerin adalete teslim edilmesi, özellikle kurbanların kimliklerinin ve ölüm nedenlerinin belirlenip yakınlarına teslim edilmesi çağrısında bulunan Guterres, BM olarak bu soruşturmaya destek olmayı teklif etti.

Guterres, Libya'da savaşan taraflara uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaları gerektiğini hatırlatarak, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı da yaptı.

Antonio Guterres, Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komitenin müzakerele yeniden başlamasını ise memnuniyetle karşıladı.

Terhune vilayeti geçen hafta geri alınmıştı

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA