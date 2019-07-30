BM'den Libya'da savaşan taraflara Kurban Bayramı'nda ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da devam eden iç savaşın Kurban Bayramı'nda durması için 10 Ağustos tarihinden itibaren taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

BM yetkilileri üye devletlere Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyma ve krize müdahil olmama davetini de yineledi. Euronews.com'da Görüntüle