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BM'den "Libya'da savaş dış müdahalelerle yeni bir boyuta taşındı" uyarısı
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BM'den "Libya'da savaş dış müdahalelerle yeni bir boyuta taşındı" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

BM'den
08.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:16

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Guterres, artan endişe verici askeri hareketliliğe karşı "Zaman bizden yana değil." uyarısını yaptı.

Libya'da hükümet güçlerinin Sirte'ye doğru ilerlediğini belirten Guterres, "Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı." diye konuştu.

"Askeri gelişmelerin sürdüğü bir ortamda seçim kırılgan olur"

Guterres, BM Libya Destek Misyonunun askerden arındırılmış bir bölge olasılığı dahil gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabalarını yürüttüğünü vurgulayarak hükümet güçlerinin krizin çözümü için seçim çağrısı yaptığını ancak askeri gelişmelerin devam ettiği bir ortamda seçimin kırılgan olacağını ifade etti.

Trablus'un güneyi ve Terhune'de askeri faaliyetler sonucu 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 400 bine ulaştığını aktaran Guterres, 1 Nisan-30 Haziran'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 254 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Petrol sahalarına abluka 6 milyar dolar gelir kaybına mal oldu

Guterres, petrol sahalarının kapalı olmasının Libya'da 6 milyar dolar gelir kaybına neden olduğuna da dikkati çekerek BM'nin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin petrol sahalarına uyguladığı ablukanın kaldırılması için ara buluculuk yaptığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyinden bu çabalara destek vermesini istedi.

Kaynak: AA

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