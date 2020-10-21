BM'den Kuzey Kore'ye yardım malzemesi tedarikinde yaptırım muafiyeti
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BM'den Kuzey Kore'ye yardım malzemesi tedarikinde yaptırım muafiyeti

21.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:00
BM'den Kuzey Kore'ye yardım malzemesi tedarikinde yaptırım muafiyeti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası bir yardım kuruluşunun Kuzey Kore'ye insani yardım malzemesi tedarikine yaptırım muafiyeti tanıdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası bir yardım kuruluşunun Kuzey Kore'ye insani yardım malzemesi tedarikine yaptırım muafiyeti tanıdı.

Yonhap ajansının haberine göre, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını denetleyen komitesi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye yardımcı olmak için ülkeye, cerrahi maskeler, koruyucu giysiler ve yüz siperleri dahil tıbbi malzeme göndermesine imkan tanıyan muafiyet kararı aldı.

Yardım kuruluşuna Kuzey Kore'deki kronik yetersiz beslenme sorunuyla mücadele için takviye gıdanın yanı sıra ülkenin Kuzey Hamgyong eyaletindeki tüberkülozla mücadele programı için gerekli malzemenin tedariki konusunda da yaptırım muafiyeti tanındı.

Komite, muafiyet süresinin "istisnai olarak" uzatıldığını, gelecek yıl 14 Ekim'e kadar geçerli olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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