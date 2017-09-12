BM'den Kuzey Kore'ye Oybirliğiyle Yaptırım Kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın Pyongyang yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısını oy birliği ile kabul etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın Pyongyang yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısını oy birliği ile kabul etti.
Bütün uyarılara rağmen nükleer denemelerini artırarak devam ettiren Kuzey Kore'ye yönelik alınan yeni kararda, rafine petrol satışına yılda 2 milyon varil sınırlama, doğalgaz ve tekstil ihracatına ise ambargo getiriliyor.
Kuzey Kore'nin Petrol ihracatına ambargo getirmesini isteyen Amerika, karar tasarısının koşullarını yumuşatınca, oylamaya, Kuzey Kore rejiminin yakın müttefikleri Rusya ve Çin de destek verdi.
Birleşmiş Milletler yeni yaptırımlarla Pyongyang yönetimini, dünya için tehdit oluşturan nükleer programı konusunda müzakere masasına çekmeye çalışıyor.
Amerika Birleşik Devleri BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, görüşmeleri, "Biz savaş arayışında değiliz. Kuzey Kore rejimi halen geri dönülmez noktayı aşmış değil. Eger Kuzey Kore nükleer programını durdurmayı Kabul ederse, geleceğini geri alabilir. Eğer bunu kanıtlarsa barış içinde yaşayabilir. ve dünya da onunla birlikte barış içinde yaşar. Aksi taktirde, eğer bu tehlikeli yolda devam ederse, biz de daha fazla baskı yapmaya devam ederiz" sözleriyle savundu.
Kuzey Kore Devlet Televizyonu ise BM'nin karar toplantısından hemen önce, Devlet Başkanı Kim Jong Un'un, geçtiğimiz hafta yapılan ve başarıyla sonuçlanan nükleer denemeyi gerçekleştiren bilim ve teknik adamlarını kutladığı görüntüleri yayınladı.
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Tags: Kuzey Kore Nükleer silahlar Gepost: 12 september 2017