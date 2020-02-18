BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.
18.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:29
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com