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BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

18.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:29
BM'den koronavirüs uyarısı: Risk çok büyük

Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık sistemi zayıf ülkelere sıçramasından endişe ettiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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