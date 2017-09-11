BM'den Kongo Demokratik'te Kolera Salgını Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kolera salgınının endişe verici seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.



BM'den yapılan açıklamada, salgının başkent Kinşasa da dahil ülkedeki 26 kentin 20'sine yayıldığı bildirildi.



Ülkede geçen temmuz ayınının sonundan beri haftada ortalama bin 500 kolera vakasının görüldüğü belirtilen açıklamada, kolera vakalarının sayısının 24 bine ulaştığı ve salgın nedeniyle 528 kişinin öldüğü kaydedildi.